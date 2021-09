Arles Salle Gérard Philipe Arles, Bouches-du-Rhône Les Automnales Raphéloise Salle Gérard Philipe Arles Catégories d’évènement: Arles

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Salle Gérard Philipe

Mini salon du livre jeunesse Ateliers créatifs gratuits pour les enfants Rencontres/dédicaces avec des auteurs et illustrateurs jeunesse Exposition de tableaux et aquarelles Animations et ateliers découvertes art-thérapie et sophrologie ciblés pour les enfants. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00

