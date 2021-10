les automnales Rânes, 16 octobre 2021, Rânes.

Grandes portes ouvertes et marché artisanal de la pépinière “English garden plants” de Rânes. Ambiance festive avec ses 40 exposants, artisans et producteurs répartis sous les serres. Collection de plantes grimpantes, vivaces , graminées, arbustes, violas, composition pour l’hiver, décoration et mobilier de jardin.

contact@flowerbasket.fr +33 2 33 35 74 51

