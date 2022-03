Les Automnales Palexpo, 11 novembre 2022, Le Grand-Saconnex.

Les Automnales

du vendredi 11 novembre au dimanche 20 novembre à Palexpo

Les Automnales, ce sont 640 exposants, plus de 50 animations organisées durant 10 jours pour tous les visiteurs, 18 événements parallèles sur une surface de 69’000 m2 offrant des moments de découvertes et de partages, plus de 20 restaurants et bars qui promettent des pauses gourmandes et conviviales. Les Automnales, ce sont mille et une raisons de venir en famille, entre amis, avec ses collègues ou en solo, pour échapper à la grisaille de l’automne et pour s’offrir une parenthèse de joie et de rires. Les Automnales, ce sont avant tout des expériences sensorielles uniques à vivre du 11 au 20 novembre 2022.

La billetterie ouvre mi-octobre

Le rendez-vous incontournable de l’automne, du 11 au 20 novembre à Palexpo, Genève.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T10:00:00 2022-11-11T21:00:00;2022-11-12T10:00:00 2022-11-12T21:00:00;2022-11-13T10:00:00 2022-11-13T21:00:00;2022-11-14T10:00:00 2022-11-14T21:00:00;2022-11-15T10:00:00 2022-11-15T21:00:00;2022-11-16T10:00:00 2022-11-16T21:00:00;2022-11-17T10:00:00 2022-11-17T21:00:00;2022-11-18T10:00:00 2022-11-18T21:00:00;2022-11-19T10:00:00 2022-11-19T21:00:00;2022-11-20T10:00:00 2022-11-20T21:00:00