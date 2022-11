Les Automnales Flamencas Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhne Aubagne EUR Le 2 décembre :

La Coulisse ((salle Georges Sicard)

Tablao Flamenco – « Josele Miranda e invitados »

Bar sur place, assiettes de tapas sur réservation



Distribution artistique : Danse, Josele Miranda – Danseurs invités : Isabel Gazquez, Jose Fernández – Guitare : Anton Fernández – Chant : Cristo Cortes, Emilio Cortes – Percussions : Emilio Cortes



Le 3 décembre :

Spectacle danse et musique – Cía Ana Almagro et ses danseurs du Ballet National d’Espagne



Distribution artistique : Danse : Ana Almagro, Manuel Del Rio (danseurs du Ballet Nacional de España)

Guitare : Juan Torres – Chant : Vicente Gelo – Percussions : Raúl Botella Dans une ambiance festive, le Théâtre Comoedia vibrera au son du flamenco en accueillant la Cía Ana Almagro et ses danseurs du Ballet National d’Espagne, sans oublier les meilleurs artistes flamencos de la région avec les Tablaos Flamencos. Théâtre le Comoedia 13 cours Foch Aubagne

