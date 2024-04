Les Automnales d’Harcourt (18ème édition) Harcourt, samedi 19 octobre 2024.

Les Automnales d’Harcourt (18ème édition) Harcourt Eure

Samedi

Une grande fête des plantes, au cœur d’un arboretum bicentenaire, qui réunit plus de 50 collectionneurs et pépiniéristes du Nord-Ouest de la France. Spécialisés dans les plantes de collection, ils ont à cœur de vous présenter une grande diversité de plantes (vivaces, rosiers…) d’arbres (fruitiers, d’ornements …) et d’arbustes (forestiers, de haies locales …).

Les passionnés de jardins pourront y dénicher bulbes, plantes rares, anciennes ou méconnues. Alors, prenez votre panier et enfilez vos meilleures bottes !

Pour vous aider à emporter vos trouvailles, un service de portage de plants est mis à votre disposition. Fermeture des caisses à 17h.

Tarifs 5€ par adulte, 3€ par enfant (13 à 17 ans), 2€ par enfants (6 à 12 ans), Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-10-20 18:00:00

Domaine d’Harcourt 13 Rue du Château

Harcourt 27800 Eure Normandie harcourt@eure.fr

