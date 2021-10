MeyssacMeyssac Meyssac Meyssac Corrèze, Meyssac Les Automnales de Meyssac – Concert d’Alexandra et Frédéric Rouquié “Ailleurs… Au Gré des Sons” Meyssac Meyssac MeyssacMeyssac Catégories d’évènement: Corrèze

Alexandra et Frédéric Rouquié sont diplômés de l'Ecole Normale de Musique de Paris. Alexandra enseigne le piano dans plusieurs écoles de musique de la vallée de la Dordogne. Frédéric est depuis plusieurs années directeur pédagogique et professeur de piano des écoles de musique de Gramat et Souillac. Ils ont développé leur approche musicale auprès du compositeur Michel Merlet. Ils pratiquent le jeu à deux pianos ou à quatre mains qui requiert écoute et complicité entre les deux pianistes.

Merlet. Ils pratiquent le jeu à deux pianos ou à quatre mains qui requiert écoute et complicité entre les deux pianistes. Dans le cadre des Automnales 2021, Alexandra et Fédéric Rouquié ont choisi d’évoquer le thème de l’itinérance dans un duo de pianos intitulé “Ailleurs… au gré des sons”.

Dans le cadre des Automnales 2021, Alexandra et Fédéric Rouquié ont choisi d'évoquer le thème de l'itinérance dans un duo de pianos intitulé "Ailleurs… au gré des sons". Au programme, oeuvres de Wagner : ouverture du Vaisseau Fantôme, Liszt : Les Préludes, poème symphonique, Borodine : danses Polovtiennes.

