Les Automnales de la Gastronomie en Touraine : la surprise des Chefs Monts, 19 septembre 2021, Monts.

Les Automnales de la Gastronomie en Touraine : la surprise des Chefs 2021-09-19 12:15:00 – 2021-10-24 14:30:00

Monts Indre-et-Loire Monts

45 EUR 45 5 semaines de folie culinaire en Touraine, principalement au Domaine de Candé (Monts) et dans les établissement d’enseignement hôtelier.

Le principe : rassembler les grands chefs tourangeaux et régionaux, afin de proposer des déjeuners gastronomiques (uniquement, pas de dîners) de qualité, au prix unique et exceptionnel de 45 € tout compris : apéritif et amuse-bouches, entrée, plat, dessert, eaux minérales, vins, café ou thé.

LA thématique 2021 est “années 20, années folles… cuisine folle !”

Déjeuners les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche au Domaine de Candé et dates additionnelles à Tours en lycée hôtelier.

Sur réservation.

terredegastronomie@gmail.com +33 7 82 60 30 81 https://www.azay-chinon-valdeloire.com/automnales/

ACVL

