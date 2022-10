Les Automnales de la Bruche

2022-10-24 – 2022-10-30 EUR L’Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig organise les Automnales de la Bruche, l’occasion de fêter l’automne pendant toute une semaine.

De nombreux restaurateurs ont répondu à l’appel et se sont habillés aux couleurs de l’automne, en proposant menu et décorations de saison.

Les participants sont : Restaurant de la Gare à Avolsheim

Restaurant Chez Claude à Dorlisheim

La Crêperie à Molsheim

Mishi Sushi’s à Molsheim

La Metzig à Molsheim

Restaurant de L’Ours de Mutzig

Restaurant éphémère Le Felsbourg à Mutzig

Auberge du Nideck à Oberhaslach

Hostellerie Saint-Florent à Oberhaslach

Les foies gras Doriath à Soultz les Bains

Le Biblenhof à Soultz les Bains Fête de la gastronomie et de l’automne avec les restaurateurs dernière mise à jour : 2022-10-13 par

