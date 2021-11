Semoy Centre culturel Semoy Les Automnales Artistiques Centre culturel Semoy Catégorie d’évènement: Semoy

Les Automnales Artistiques Centre culturel, 20 novembre 2021, Semoy. Les Automnales Artistiques

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Centre culturel

Sortie culturelle à Semoy ! Ne manquez pas les automnales Artistiques et découvrez de nombreuses œuvres : arts déco, photos, peintures, sculptures, peintures… Exposition artistique à Semoy Centre culturel Rue du Champ Luneau, Semoy Semoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Semoy Autres Lieu Centre culturel Adresse Rue du Champ Luneau, Semoy Ville Semoy lieuville Centre culturel Semoy