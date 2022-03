Les Automnales #7 / Solycate Labenne, 16 avril 2022, Labenne.

Les Automnales #7 / Solycate Labenne

2022-04-16 21:00:00 – 2022-04-16

Labenne Landes

Venu tout droit du Québec à la fin des années 80, le match d’improvisation allie l’émotion d’un spectacle de théâtre improvisé et les codes d’une compétition sportive. Portées par l’énergie du Maître de Cérémonie et du DJ, sous l’oeil intransigeant de l’Arbitre, deux équipes de comédien.ne.s s’affrontent, sans aucune préparation, pour donner vie à des scènes tantôt drôles, tantôt émouvantes. Chaque improvisation est accompagnée ou non d’une contrainte, que ce soit à la manière d’un film d’aventures, à la façon d’un conte, en rimant… A la fin de chaque improvisation, le public votera pour l’équipe qui lui aura offert la meilleure prestation.

Quelle que soit l’issue du match, les comédien.ne.s donneront toute leur énergie pour offrir au public un moment de complicité dans une ambiance survoltée.

Vente des places le soir du spectacle, réservation conseillée à la Mairie de Labenne.

+33 5 59 45 46 60

