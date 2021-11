Les Automnales #7 / Shantéona Labenne, 26 février 2022, Labenne.

Les Automnales #7 / Shantéona Labenne

2022-02-26 21:00:00 – 2022-02-26

Labenne Landes Labenne

7 EUR Cette soirée gasconne visitera le patrimoine festif du grand sud au détour des voix du choeur d’hommes de nos voisins Tyrossais de « Shantéona ». S’ils se définissent eux-mêmes comme des « chanteurs de bistrot », ce groupe vocal, de pure tradition Basque, ne galvaude pourtant pas un répertoire riche en couleurs et ambiances festives. Toutes les langues du sud

y seront chantées : gascon, béarnais, catalan, corse, basque et espagnol, Amérique du sud incluse. En ce début d’année, voyageons une soirée au soleil des ferias en compagnie de ces chanteurs à l’accent du sud, accent de notre patrimoine culturel à la fois vivant et vivace. Chantez, Shantéona !!

Vente des places le soir du spectacle, réservation conseillée à la Mairie de Labenne.

+33 5 59 45 46 60

shantéona_LAS

Labenne

