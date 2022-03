Les auteurs francophones Floridiens (d)étonnent Lycée franco américain de Cooper City Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Une rencontre littéraire en collaboration avec le lycée franco-américain de Hollywood pour favoriser la littérature en français auprès des jeunes et plus largement du public francophone aux États-Unis. Rencontre d’auteurs : L’auteure belge Anna Alexis Michel Les auteurs français Michel Tessier, Gilles Gaillard & Sandrine Mehrez Kukurudz Foire aux livres francophones Discussions avec les élèves du lycée Franco-américains.

Entrée libre

