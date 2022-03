LES AUTEURS AUX BALCONS Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Les auteurs au balcon, un événement à ne pas manquer !

Pour tous les amis du livre et de la lecture… Le samedi 25 juin et le dimanche 26 juin, de 10h à 18h, Plombières les Bains accueillera dans son centre historique la deuxième édition du festival du livre Les Auteurs au Balcon . En parcourant la cité thermale, le public pourra découvrir plus d’une centaine d’ auteurs et d’éditeurs venus de toute la France. Dans un cadre exceptionnel, il pourra se laisser charmer par la rencontre d’un livre, d’un écrivain, d’un artiste. +33 3 29 35 35 45 https://plombieres-les-bains.fr/ mairie

