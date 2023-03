Concert Folk-Rock de Elysian Fields et Matt Low au 180 Les Aumonts Sainte-Bazeille OT Val de Garonne Sainte-Bazeille Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille . 15 15 EUR Concert Folk-Rock de Elysian Fields et Matt Low.

– Elysian Fields: Des morceaux tourmentés sobrement écrits autour d’une voix, troublante à se damner, d’une guitare, véritable machine à riffs blues, jazz, rock et d’un piano aux notes déchirantes. Acteur incontournable de la bouillonnante scène new-yorkaise ayant travaillé avec John Zorn, Marc Ribot et Mike Patton, le duo Elysian Fields évolue entre jazz, pop et folk-rock. Pour les amateurs de musique vaporeuse ! Les concerts du duo sont vivement conseillés. En tournée en France.

– Matt Low (1è Partie) : Guitariste et bassiste au sein des Kissinmas, du Delano Orchestra, de Garciaphone, de Niandra Lades et du groupe de Jean-Louis Murat, Matthieu Lopez aka Matt Low s’est lancé dans un très beau projet solo d’obédience chanson folk pop.

– Ouverture des portes 19h – Concert 20h30

– Bar et restauration sur place.

– Réservation : 06 49 01 75 11

Espace 180, Les Aumonts, Sainte-Bazeille

