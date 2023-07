Soirée Rockabilly Les Augères Argy, 28 juillet 2023, Argy.

Argy,Indre

Concert rockabilly avec Cactus riders (19h30) et projection en plein air du film Grease (21h45). Feu d’artifice à 23h30. Dress code sur le thème des sixties, voitures américaines, photos souvenirs. Buvette et restauration sur

place..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . 12 EUR.

Les Augères

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire



Rockabilly concert with Cactus riders (7:30pm) and open-air screening of the film Grease (9:45pm). Fireworks at 11:30pm. Sixties-themed dress code, American cars, souvenir photos. Refreshment bar and

on site.

Concierto de rockabilly con Cactus riders (19.30 h) y proyección al aire libre de la película Grease (21.45 h). Fuegos artificiales a las 23.30 h. Vestimenta sesentera, coches americanos, fotos de recuerdo. Bar de refrescos y

en el recinto.

Rockabilly-Konzert mit Cactus riders (19:30 Uhr) und Open-Air-Vorführung des Films Grease (21:45 Uhr). Feuerwerk um 23.30 Uhr. Dresscode zum Thema Sixties, amerikanische Autos, Erinnerungsfotos. Getränke und Speisen vor Ort

vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-10 par BERRY