Bouches-du-Rhne Ces rendez-vous du mardi invitent, à l’heure du déjeuner, à découvrir cet instrument à vent multiforme, grâce à des oeuvres profanes ou sacrées jouées par des organistes réputés ou en devenir. La participation aux frais est libre.



Mardi 11 octobre Stéphane Rigat organiste de l’église Saint-Philippe jouera 30 mn à 12h30.



Mardi 8 novembre ce sera au tour des élèves du Conservatoire de Marseille et le 13 décembre, ceux du Conservatoire de Toulon. L’association des Amis de l’Orgue de Notre-Dame du Mont propose de faire entendre le grand orgue de l’église, classé Monument Historique, dans le cadre des Auditions du Marché. https://nd-du-mont.paroisse.net/ Place Notre Dame du Mont Eglise Notre-Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement

