Pour faire entendre l’orgue de Notre-Dame du Mont, l’association des Amis de l’Orgue de ND du Mont a mis en place “Les Auditions du Marché”. Les artistes invités sont des organistes des différentes paroisses de Marseille et des environs. Ils se produisent chaque 2° mardi de chaque mois de 12h30 à 13h . Ce mardi, Emmanuel CULCASI, organiste à Aix-en-Provence, directeur de l’École de Musique de Bouc-Bel-Air

Entrée libre

♫RECITAL D'ORGUE♫ Église Notre Dame du mont 1 rue de Lodi – 13006 Marseille

