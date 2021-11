Les auditions du conservatoire – Veillées Musiques Traditionnelles Saint-Malo, 8 décembre 2021, Saint-Malo.

Les auditions du conservatoire – Veillées Musiques Traditionnelles Paramé Auditorium du Conservatoire Saint-Malo

2021-12-08 – 2021-12-08 Paramé Auditorium du Conservatoire

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Retrouvez les élèves et professeurs du département de musique traditionnelle du Conservatoire Claude Debussy et leurs invités lors d’un moment musical convivial autour de répertoires issus de l’aire celtique et au-delà…

Flûtes, violons, cornemuses, harpes et autres instruments seront de sortie pour vous faire rêver ou danser !

Cette veillée associe tout particulièrement le Skolaj et le Bagad (ensemble de bombardes, cornemuses et caisses claires) en lien avec l’association Quic en Groigne (direction Yann Clément), l’atelier de musiques traditionnelles (direction Klervi Müller), l’ensemble de harpes (direction Anne Le Signor).

conservatoire@saint-malo.fr +33 2 99 56 32 25

Paramé Auditorium du Conservatoire Saint-Malo

