Les audacieux.ses Mont-de-Marsan, 6 mai 2022, Mont-de-Marsan.

Les audacieux.ses Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

2022-05-06 – 2022-05-06 Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan

Mont-de-Marsan Landes Mont-de-Marsan

Théâtre – 1h – Tout public

Cie Nanoua

Bienvenue aux portes ouvertes des glaneuses d’audace.

Un duo de femmes chercheuses et recycleuses vous convie dans l’intimité de leur fabrique de portraits. À partir de paroles d’habitant.es qui leur ont offert des histoires d’audacieux.ses ordinaires, ces deux aventurières ambulantes fabriquent des portraits en objets et en musique.

Aujourd’hui, elles ouvrent leur univers à ceux et celles qui l’ont nourri et aux autres curieux.ses…

La Cie Nanoua fabrique des spectacles à la croisée du théâtre d’objets et de la profonde légèreté du clown. Elle convie nos natures singulières à voyager au cœur de nos humanités et à se rassembler autour d’un banquet d’universalité ! A travers la poésie du rire, elle nous embarque dans son navire artistique pour réinterroger le réel et tenter, avec une sérieuse espièglerie, de bousculer nos certitudes et nourrir notre

+33 6 19 04 14 85

Sebko

Le Péglé 8 Rue du Commandant Pardaillan Mont-de-Marsan

