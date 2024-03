Les Audacieuses ripostent ! Vie du citoyen Rennes, jeudi 21 mars 2024.

Événement des Champs Libres Jeudi 21 mars, 16h00 1

Du 2024-03-21 16:00 au 2024-03-21 16:45.

Marwa, Chloé, Denisa et Norah sont 4 jeunes filles de 16 ans qui viennent nous parler de relations, de rapports aux corps et partager leurs projets et leurs envies pour risposter ensemble contre le sexisme, grâce au jeu «Moi c’est Madame» !

