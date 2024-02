Les audacieuses du ciel : femmes pionnières dans l’aéronautique Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, mardi 5 mars 2024.

Nous avons le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition « Les audacieuses du ciel : femmes pionnières dans l’aéronautique » qui aura lieu le 5 mars de 13h à 14h à l’ENAC, 7 avenue Edouard Belin à Toulouse, en salle bleue.

Proposée conjointement par l’ENAC, l’ISAEO-SUPAERO et OSE ISAE-SUPAERO, l’exposition s’inscrit dans le cadre du projet ACORDA afin de favoriser la projection vers l’enseignement supérieur des élèves de collèges/lycées et lutter contre les déterminismes.

Cette exposition présentera dix portraits de femmes pilotes et ingénieures, et parfois même les deux. A travers la valorisation de leurs apports et de leurs exploits, il s’agit de (re)mettre en lumière les femmes qui ont œuvré dans le domaine de l’aéronautique. Ainsi, apparaissent la persévérance et la détermination dont elles ont fait preuve pour franchir des obstacles de nature différente, en plus de s’imposer dans un milieu majoritairement masculin.

Nous serions ravis d’accueillir les Alumni ENAC lors de cette inauguration. Si vous souhaitez être présentes/présents pour cet évènement, merci de nous le confirmer par mail sur maylis.ali-haimoud@enac.fr (avant le vendredi 23 février pour en informer l’accueil de l’ENAC).

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne