La MSA Ain-Rhône fait son tour de France le 14 juillet 2023 au village Agricole de Sandrans les attelages de la Dombes Sandrans Catégories d’Évènement: Ain

Sandrans La MSA Ain-Rhône fait son tour de France le 14 juillet 2023 au village Agricole de Sandrans les attelages de la Dombes Sandrans, 14 juillet 2023, Sandrans. La MSA Ain-Rhône fait son tour de France le 14 juillet 2023 au village Agricole de Sandrans Vendredi 14 juillet, 09h00 les attelages de la Dombes La MSA Ain-Rhône sera présente au village agricole du tour de France 2023 à Sandrans.

Un stand MSA, quelques animations surprises.

Un écran géant va diffuser le tour de France

Les organisateurs ont prévu un espace jeux pour enfants, un espace restauration, un coin buvette.

Passage de la caravane à 11h30

Passage des coureurs à 14h00 les attelages de la Dombes sandrans Sandrans 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:30:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ain, Sandrans Autres Lieu les attelages de la Dombes Adresse sandrans Ville Sandrans Departement Ain Lieu Ville les attelages de la Dombes Sandrans

les attelages de la Dombes Sandrans Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sandrans/