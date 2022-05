Les Athénéennes Alhambra, 9 juin 2022, Genève.

Les Athénéennes

Alhambra, le jeudi 9 juin à 19:00

**LES ATHENEENNES 2022** **Jeudi 09 juin 2022** **Ouverture des portes : 19h00** **20h00 : I Giardini et Fiona McGown (Classique)** Le dynamique collectif d’artistes I Giardini, fondé en 2012, se donne notamment pour vocation d’interpréter et de confronter des musiques de compositeurs connus et moins connus, et de développer des performances musicales en interaction avec d’autres formes artistiques (théâtre, danse, illustration…). Pour les Athénéennes, I Giardini proposent un programme dans lequel se côtoient Fauré et la jeune compositrice étatsunienne Caroline Shaw. Après le Second Quintette de Fauré entendu le 8 juin – une des dernières œuvres du compositeur – c’est le Premier Quintette qui est interprété dans ce concert. Il s’agit d’une œuvre «charnière» dans la production du compositeur: composée entre 1903 et 1906, elle «inaugure» sa dernière période créatrice. Le style tardif de Fauré commence alors à s’affirmer pleinement (harmonie d’une grande liberté, longues phrases modales, mouvements étendus et peu contrastés…) ce qui rend cette œuvre «à part» particulièrement émouvante. Après Fauré, la voix chaleureuse de Fiona McGown se joint aux Giardini pour interpréter Caroline Shaw. Sa musique de chambre est faite de souvenirs, de résurgences du passé. Chacune de ses pièces laisse entrevoir sans ambiguïté une référence à un style historique ou à une œuvre en particulier: un geste issu d’une suite baroque, quatre accords volés à Brahms, une mazurka de Chopin dont la matière est filtrée, répétée, ralentie, approfondie… Pour la compositrice, projeter ainsi l’ancien monde dans le nouveau monde n’est en rien un geste rétrograde. Elle cherche davantage à jouer avec la nostalgie que provoque en nous les ritournelles qui nous sont chères, pour finalement confronter l’histoire à l’évolution de notre écoute, au présent. **21h30 : Amine Mraihi nomad spirits, Bojan Z et Lynn Adib (Musique nomadiques / Jazz)** Sur les traces de Dante et Virgile, le oudiste et guitariste Amine Mraihi nous propose une épopée qui oppose les musiques nomadiques à transmission orale, souvent dénuées d’agressivité à des formes hyper complexes de structures jazz-métal, violentes et pétries de modulations métriques. Une quête binaire et peu banale qui s’inscrit dans un va-et-vient entre la commémoration des ancêtres et l’insolence d’une renaissance. Des extraits du Voyage de St Brandan et du Purgatoire de St Patrice traduits en Arabe par Kadhem Jihad, seront interprétés par la chanteuse syrienne Lynn Adib et par un Bojan Z flamboyant. **23h00 : Aquaserge et Kyrie Kristmanson (Rock Progressif)** Aquaserge: à la fois groupe de rock aventureux et orchestre de jazz, collectif à géométrie variable, sans cesse en mouvement pour échapper aux étiquettes. Le groupe s’est formé en 2005, et compte aujourd’hui 8 albums. Virtuoses un rien dada, à la curiosité insatiable, capables de faire danser tout en évoquant le chemin d’illustres aînés, Aquaserge tient ferme dans son refus de l’ennui dans la pop et la langue de Molière. Cette fois-ci, ils nous entrainent dans un «voyage-hommage» inspiré de quatre compositeurs du XXe siècle: Feldman, Ligeti, Scelsi et Varèse. Une musique pleine d’instinct et de tripes comme de méthode et de proportions architecturales, avec pour trame, des malentendus poétiques et drôles. Tension extrême, poème étrange, polyrythmie, glissements mélodiques, richesses des timbres, tout y est.. Pour ce concert, une rencontre inédite avec la merveilleuse chanteuse canadienne Kyrie Kristmanson, artiste si singulière, entre ciel et terre, voix enivrante de soprano-rock, mélange de Björk et de Gesualdo. On a hâte de se perdre dans leur étui de guitare…

De CHF 12.- à CHF 25.-

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



