**LES ATHENEENNES 2022** **Jeudi 02 juin 2022** **Ouverture des portes : 19h00** **20h00 : Quatuor Bela et Marc Ducret ( Classique / rock contemporain)** Pour notre plus grande joie, les «enfants terribles» du quatuor français sont de retour aux Athénéennes, et s’emparent d’une des œuvres les plus emblématiques de la première moitié du XXe siècle: La Suite Lyrique d’Alban Berg. Fascinante pierre-angulaire de l’avant-garde viennoise, qualifiée par Adorno d’«opéra latent», elle est aussi une poignante lettre d’amour cryptée à Hannah Fuchs, passion interdite de Berg. Mais les quatre musiciens ne s’en tiendront pas à sa pure interprétation: pour «relire» ce chef-d’œuvre et y apporter un écho sensible et audacieux, ils convient le prodigieux guitariste électrique Marc Ducret. Interludes et commentaires se tissent entre les six mouvements, pour délivrer une réponse vibrante et déchirante à cet amour impossible, entre la beauté du pur esprit et la folie du cœur. Un projet qui nous touche particulièrement, puisqu’il est né de la rencontre entre les «Bela» et Marc Ducret, en 2016, aux Athénéennes… **21h30 : Amazing Kestone Big Band (jazz)** Bien éloigné des rivalités primates qui opposent le PSG et l’OL, L’Amazing Keystone Big Band a puisé son incroyable vitalité dans la mise en commun d’une équipe soudée de deux dizaines de musiciens de Paris et Lyon. Né dans un mythique petit club lyonnais au nom prophétique, «la clé de voute» sera à l’origine d’une des plus incroyables épopées collectives du jazz hexagonal. Avec « We love Ella», le groupe, emmené par Bastien Ballaz, Fred Nardin, Jon Boutellier et David Enhco, rend hommage à l’emblématique chanteuse américaine Ella Fitzgerald. «The first lady of song» dont les capacités d’improvisation dépassent l’entendement sera incarnée avec brio par Celia Kameni, stupéfiante chanteuse, musicienne de haut vol qui relève ce défi avec une aisance déconcertante. **23h00 : Andrès Garcia and the ghost (pop/ rock / Electro)** Voilà plus de dix ans qu’Andrès Garcìa, artiste polymorphe, dont l’éclectisme, le rayonnement et l’enthousiasme communicatif en font un des musiciens incontournables du paysage culturel romand, crée le collectif «Andrès Garcia and The Ghost». Dans un univers musical singulier, entre électro pop-rock planante, volutes narratives et rythmes profonds, leur dernier album, présenté ce soir, «A Welcome of Tears», s’interroge de manière à la fois scientifique, viscérale et poétique,sur l’origine des larmes. «Lorsque vous pleurez pour quelqu’un que vous avez perdu, vous pleurez pour tout ce que vous avez perdu.»

De CHF 12.- à CHF 25.-

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



