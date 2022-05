Les Athénéennes Alhambra, 1 juin 2022, Genève.

Les Athénéennes

Alhambra, le mercredi 1 juin à 19:00

**LES ATHENEENNES 2022** **Mercredi 01 juin 2022** **Ouverture des portes : 19h00** **20h00 : Estrella Morente – Ensemble Appassionato – Mathieu Herzog (Classique)** **ESTRELLA MORENTE voix** **ENSEMBLE APPASSIONATO** **MATHIEU HERZOG direction** **Mozart Symphonie n.41 en do majeur, K.551 «Jupiter»** **De Falla El Amor Brujo** Si cette soirée d’ouverture devait être résumée en un seul mot, ce serait: FLAMBOYANCE. La flamme, le rayonnement, la combustion… le feu de l’amour sorcier, celui de la voix brûlante d’Estrella Morente, celui du génie de Mozart, du dépassement de la condition humaine, celui de la grandeur d’exister et de transcender par l’œuvre, celui du mysticisme exploré par De Falla, celui de la joie de jouer ensemble et de la fougue de l’Ensemble Appassionato, sous la baguette de Mathieu Herzog. Achevée en août 1788, dans la tonalité la plus pure et la plus solaire, Ut Majeur, La 41e Symphonie K.551 dite «Jupiter» est l’ultime Symphonie de Mozart. Œuvre magistrale, au contrepoint d’une rare perfection, la «Jupiter» révèle une architecture idéalement équilibrée, d’une logique formelle étonnante. Grandeur, joie, triomphe, succèdent à la lutte; L’impalpable sceau de l’inéluctable, rêverie et calme majestueux succèdent à l’angoisse et la douleur. À l’apogée de son génie, unissant avec une audace inouïe et jamais égalée la rigueur du style fugué des anciens maitres et la limpidité, la liberté de la forme sonate, Mozart met un point final à ses Symphonies. On a voulu voir dans ces dernières pages, son testament. Mais la détermination qui est sienne, en cette période d’extrême misère qui aura raison de lui trois ans plus tard, donne à cette œuvre le ton d’une affirmation lucide, d’une hauteur de vue et d’une grandeur rare. Tentative d’un homme seul de dépasser son drame intime, écho de sa victoire, qui aujourd’hui encore nous touche droit au cœur et donne à son ultime symphonie sa valeur universelle. Cette importante partition, sera interprétée par le brillant Ensemble Appassionato, sous la direction de Mathieu Herzog. De «Fuga» (fugue) à «Foga» (fougue) et «Fuego» (feu), il n’y a qu’une allumette… Andalou par son père, Catalan par sa mère, Manuel De Falla est le plus authentique représentant de la musique espagnole du XXè siècle. «El Amor Brujo», L’Amour Sorcier, raconte l’amour, passé, présent, et en devenir, dans ses couleurs les plus mystiques et les plus occultes. Dans une atmosphère de superstition et de sorcellerie, on vibre au son de la voix de la gitane «Candelas», hantée par le spectre de son amant mort, chaque fois qu’un autre tente de prendre sa place. Dans une sensualité débordante, une frénésie furieuse, ou une narration mystérieuse, se succèdent différents tableaux: «En la cuava, la noche» (dans la cave des gitans, la nuit) «Cancion del Amor Dolido» (chant de l’amour douloureux), «Danza del terror» (danse de la frayeur) ou la célèbre «Danza Ritual De Fuego» (danse du feu) dansée à minuit par Candelas, inspirée par un chant de forge gitan, qui devait éloigner les mauvais esprits pendant le travail du métal… La grande Estrella Morente, considérée comme l’une des plus vibrantes «cantaora» de flamenco, offrira sa voix ensorcelante et son charme à couper le souffle pour incarner Candelas et servir une version inoubliable de «El Amor Brujo». **21H30 Jazz | New Orleans | Funk** **NICOLE JOHÄNNTGEN «HENRY 3»** **Nicole Johänntgen saxophones / Lukas Wyss trombone /** **Victor Hege sousaphone / Pius Baschnagel batterie** À l’image de ses deux prédécesseurs, Henry III laisse échapper de délicieuses fumeroles acadiennes comme pour nous rappeler que, dans l’antichambre du jazz, le blues de la Nouvelle Orléans nourrit les coudes cuivrés de ce quatuor dansant. La marche est ouverte par la saxophoniste allemande Nicole Johänntgen, qui, forte d’un souffle précis et épicé, déploie à travers l’art d’une improvisation presque collective, un groove dont les accents réfléchissent des racines marinées du funk de Louisiane. **23h00 : Billie Bird (pop / Folk)** Non, Billie Bird n’est pas le petit oisillon frêle qu’on aimerait s’imaginer. Un oiseau rare? Un drôle d’oiseau? Un oiseau de nuit? Et si Billie était tout cela à la fois? Billie Bird, du nom d’une exploratrice anglaise admirée, est une femme qui sait ce qu’elle se veut: transmettre, raconter, méditer, invectiver, ressentir, communier, à travers la musique, sa musique. Textes sensibles, en français s’il vous plait, timbre chaud, présence humble et intègre, la voix de Billie Bird hante celui qui la croise. Pas étonnant de lire dans «Les Inrocks», au sujet de son EP «La Nuit» (2018) : «C’est le genre de chanson qu’on n’avait pas vu venir, et dont on pourrait bientôt ne plus se passer.» Elle termine actuellement la production de son prochain album, à paraître en 2023, et on s’en réjouit. Ce soir, elle sera en duo avec la musicienne zurichoise Laura Livers (keyboards, samplers), envoûtement assuré…

De CHF 12.- à CHF 25.-

Les Athénéennes à l’Alhambra le 01 juin 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T19:00:00 2022-06-01T23:59:00