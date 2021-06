Genève Alhambra Genève LES ATHENEENNES Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Alhambra, le mercredi 9 juin à 19:00

19H00 Dansas y Folias ! Œuvres de Ortiz, Sanz, Barrière, Vivaldi PULCINELLA OPHÉLIE GAILLARD, direction 20H45 CINÉ-CONCERTS ! Création Suisse « LA DISPARITION » Un photo-roman de Luc Birraux d’après l’œuvre de Georges Perec pour récitant, piano préparé, percussions, électronique et vidéo MICHAEL COMTE, récitant CÉDRIC PESCIA, piano JULIEN MÉGROZ, ingénieur son LUC BIRRAUX, réalisation, adaptation et mise en scène KEVIN JUILLERAT, composition et électronique MARGAUX OPINEL, photographie 23H00 PROFESSOR WOUASSA

de CHF 10.- à CHF 20.-

Les Athénéennes 10ème édition Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

