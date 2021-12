Troyes Troyes Aube, Troyes Les Ateliers « ZZ » ou les Zateliers Zatypiques » Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Les Ateliers « ZZ » ou les Zateliers Zatypiques » Troyes, 8 janvier 2022, Troyes. Les Ateliers « ZZ » ou les Zateliers Zatypiques » Troyes

2022-01-08 15:00:00 – 2022-01-08

Troyes Aube Eur asso.ladeclam@gmail.com Troyes

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville Troyes