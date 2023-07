Visitez l’une des plus anciennes chocolateries de France : Weiss ! Les Ateliers Weiss Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Étienne Visitez l’une des plus anciennes chocolateries de France : Weiss ! Les Ateliers Weiss Saint-Étienne, 16 septembre 2023, Saint-Étienne. Visitez l’une des plus anciennes chocolateries de France : Weiss ! Samedi 16 septembre, 09h00 Les Ateliers Weiss Inscription gratuite et obligatoire. Âge conseillé : à partir de 5 ans. Visitez l’une des plus anciennes chocolaterie artisanale de France : Weiss ! Venez nous rejoindre le Samedi 16 septembre pour découvrir les secrets chocolatés de notre chocolaterie artisanale, située à Saint-Etienne. Lors de votre visite, vous plongerez au cœur de notre histoire, racontée avec passion par Marie-Odile, notre historienne dévouée à la préservation du patrimoine de Weiss. Elle vous fera voyager à travers les décennies en vous contant l’épopée plus que centenaire de notre fondateur visionnaire, Eugène Weiss et de notre Chocolaterie. Imprégnez-vous de son héritage lors d’un conte enchanteur, où vous découvrirez les origines et les valeurs qui ont forgé notre identité. Mais une visite chez Weiss ne serait pas complète sans une dégustation de nos chocolats artisanaux. Lors de la première partie de la visite, Marie-Odile vous initiera aux subtilités de la dégustation du chocolat. Apprenez à reconnaître les arômes, les textures et les notes gustatives qui font de nos créations des trésors gustatifs inégalés. La seconde partie de la visite vous emmènera dans la Passerelle, un lieu privilégié où vous pourrez observer nos talentueux chocolatiers à l’œuvre.

Accompagnés d’Anne, notre salariée-guide passionnée, vous serez témoins des savoir-faire uniques qui font la renommée de Weiss. Découvrez les gestes précis, les techniques artisanales et les innovations audacieuses qui se mêlent pour donner vie à nos créations iconiques. Et bien sûr, profitez d’une dégustation de nos chocolats emblématiques, qui raviront vos sens à chaque bouchée. Pour votre confort, nous avons prévu plusieurs créneaux de visite tout au long de la journée.

Les départs sont prévus à 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Chaque visite durera 40 minutes, laissant amplement de temps pour explorer et s’immerger dans l’univers délicieux de Weiss. Nous vous invitons à réserver votre place dès maintenant, car le nombre de visiteurs est limité pour préserver l’intimité de cette expérience. Ne manquez pas cette occasion de vivre une aventure chocolatée hors du commun. Les Ateliers Weiss 1 rue Eugène Weiss, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 38 30 73 58 https://www.chocolat-weiss.fr/fr/content/48-les-ateliers-weiss-une-boutique-de-chocolat-unique [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/2388/56792 »}] https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/2388/56792 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

