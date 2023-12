Exposition IN TWO V Les Ateliers Vortex Dijon, 19 janvier 2024, Dijon.

Exposition IN TWO V 19 janvier – 10 février 2024 Les Ateliers Vortex Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T18:30:00+01:00

IN TWO V

Le cycle IN TWO s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Les Ateliers Vortex et ici l’onde (centre de création musicale à Dijon), liant exposition et performance sonore. Ce format court, initié en 2021, met en présence les œuvres d’un duo d’artistes plasticien·ne·s et un·e ou plusieurs musicien·nes. Pensées en concertation, ces propositions se répondent et se complètent, dans un esprit de transversalité entre pratiques artistiques. La carte blanche offerte aux artistes dans l’occupation de l’espace des Ateliers Vortex les invite à porter un regard nouveau sur leurs propres œuvres. Le concert ajoute une dimension performative à l’ensemble lors du vernissage.

Performance Live – DEEAT PALACE

Deeat Palace est le nom du solo de la musicienne Marion Camy-Palou. Depuis ses débuts dans la musique électronique expérimentale, elle puise son inspiration dans les atmosphères chaotiques de la musique industrielle et de la musique bruitiste. Ses performances live prennent la forme de récits sonores intenses et improvisés, qui alternent entre rythmiques et plages sinueuses acérées. Ayant beaucoup œuvré à partir d’un set up minimal alimentant un système de feedback ultra saturé, elle concentre récemment sa recherche à la synthèse sonore, appréhendant notamment le Serge Modular System un synthétiseur modulaire dont elle extrait des sons rêches et telluriques uniques : une exploration qui donnera lieu à un disque à paraître en avril 2024. Elle présentera sa performance live le samedi 03 février à 17h00 aux Ateliers Vortex.

Exposition – LOUIS SIMONNET & EMILIE SOUMBA

Cette cinquième édition rassemble Louis Simonnet et Emilie Soumba, deux jeunes artistes diplômé·es de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon. A leurs manières, les deux artistes entretiennent une attention singulière aux objets et aux matériaux qu’iels glanent en balade.

Louis Simonnet (1996) vit et travaille entre Besançon et Naples. Diplômé de l’ISBA en juin 2023, il a présenté son travail lors de l’exposition des diplômé·es intitulée « L’aube » en octobre dernier. Les créations de Louis Simonnet prennent également pour départ la récupération de tissus et de textiles variés. Il cherche à décrypter leurs histoires et les émotions inhérentes à ces premières trames. Avec un jeu subtile de réserve, Louis Simonnet tisse des liens entre les surfaces et son intervention entre la peinture et le ready-made. Curieux de ce qui fait paysage, dans une oeuvre et dans l’oeil du spectateur, l’artiste use du détail et de la couleur pour concevoir de nouvelles approches de ce genre pictural.

Emilie Soumba (1987) vit et travaille à Besançon. Diplômée de l’ISBA en 2022, l’artiste a participé à plusieurs expositons collectives à La Fraternelle à Saint-Claude ainsi qu’à la Cantine d’Art Contemporain de Belfort dans le cadre du dipositif « Pôle Position 2022 » du réseau d’art contemporain Seize Mille. En 2023, elle a bénéficié d’une exposition personnelle, « Sur/plu et plus » aux Ateliers Vauban à Besançon. Elle a également été sélectionnée pour investir la Box du 19 Crac à Montbéliard en décembre 2023 avec l’installation Fugitive, conçue comme une boule à neige. Initiée avec le collage, la pratique d’Emilie Soumba démarre avec l’exploration et la collecte d’objets. Elle s’intéresse à nos restes : les objets délaissés de notre quotidien, ceux qu’on jette au coin d’une rue ou qu’on ne voit plus. Le collage se fait désormais en volume : l’artiste joue de matériaux, de fragments et de médiums variés pour composer de nouvelles formes en relief, entre la sculpture et l’installation. Emilie Soumba propose des imaginaires renouvelés et ancrés dans nos réalités par une recherche tant sur les formes que sur les mots qui les accompagnent.

Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

art contemporain exposition

Les Ateliers Vortex