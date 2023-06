Conversation Antoine Renard et Frank Darwiche Les Ateliers Vortex Dijon, 1 juillet 2023, Dijon.

Conversation Antoine Renard et Frank Darwiche Samedi 1 juillet, 16h00 Les Ateliers Vortex Entrée libre

L’évènement se déroulera à 16 h 00 aux Ateliers Vortex et sera suivi d’un moment convivial.

Inscription : https://forms.gle/XxbjWanxnEJEzKU59

Cet évènement s’inscrit dans une série de conversations invitant à porter un nouveau regard sur la pratique des artistes et leurs préoccupations. Créant la rencontre entre des artistes et des professionnels de différents domaines, ces discussions traduisent la volonté de rendre visible les questionnements des artistes, au-delà du champ de l’art, et de permettre à tous les publics de partager ces réflexions et leurs interrogations. À la suite de ce moment, un verre sera offert au public, afin de laisser la possibilité à chacun·e de prolonger la discussion de manière informelle.

Exposition du 26 mai au 01 juillet 2023.

⏱️ Ouverture du mercredi au samedi de 14 h 00 à 18 h 30 ou sur rendez-vous.

Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/XxbjWanxnEJEzKU59 »}] [{« link »: « https://forms.gle/XxbjWanxnEJEzKU59 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

Conversation Antoine Renard

© Pauline Rosen-Cros, 2023