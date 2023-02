Exposition IN TWO IV Les Ateliers Vortex, 20 janvier 2022, Dijon.

Entrée libre

Vernissage le vendredi 20 janvier 2023 à partir de 18h. Performance sonore à 19h. Exposition du 20 janvier au 18 février 2023 aux Ateliers Vortex. Ouvert du mercredi au samedi, de 14 h 00 à 18 h 30.

Les Ateliers Vortex 71 rue des rotondes 21000 Dijon Port du Canal Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

IN TWO – Le cycle IN TWO s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Les Ateliers Vortex et Why Note • Ici l’Onde (association dijonnaise de promotion, diffusion et production des musiques de création), liant exposition et performance sonore. Ce format court, initié en 2021, met en présence les œuvres d’un duo d’artistes plasticien·ne·s et un·e ou plusieurs musicien·nes. Pensées en concertation, ces propositions se répondent et se complètent, dans un esprit de transversalité entre pratiques artistiques. La carte blanche offerte aux artistes dans l’occupation de l’espace des Ateliers Vortex les invite à porter un nouveau regard sur leurs propres œuvres. La rencontre avec une pièce sonore ajoute une dimension performative à l’ensemble lors du vernissage.

PERFORMANCE SONORE MARIACHI, NINA GARCIA – Nina Garcia mène un travail de recherche et de création autour de la guitare électrique, à mi-chemin entre musique improvisée et noise. Son dispositif est réduit au minimum : une guitare, une pédale et un ampli, avec lesquels elle sculpte le son et fouille le chaos pour en faire émerger l’inouï. Pour son solo Mariachi, l’attention est donnée au geste et à la recherche sur l’instrument, ses résonances, ses limites, ses extensions, ses impuretés, ses recoins audibles : aller avec ou contre lui, le contenir ou le laisser sonner, le soutenir ou le violenter. On y trouve en vrac : feedbacks, crépitements, courts-circuits, impacts, harmoniques, grincements, et par hasard, notes et accords presque parfaits. Un duo plus qu’un solo, qui sidère par ce mélange de maîtrise technique et de liberté totale. Nina Garcia mène aussi des projets collectifs, comme le duo avec la tromboniste danoise Maria Bertel, le duo avec Arnaud Rivière, le trio avec le saxophoniste Antoine Chessex et le bassiste Louis Schild, le groupe mamiedaragon, ou encore l’ensemble d’improvisation Le Un.

EXPOSITION IN TWO IV, ÉLODIE ARMATA ET ALETHIA LECOQ-DIAZ – Cette édition 2023 rassemble Alethia Lecoq Diaz et Élodie Armata, deux jeunes artistes, toutes deux diplômées de l’ENSA Dijon. Cette exposition est leur première occasion de créer la rencontre entre leurs travaux et de les interroger conjointement. Chacune dans leurs registres, elles utilisent la marche, l’errance comme un point de départ. En prélevant des éléments du réel, elles vont nourrir leurs pratiques sculpturales et picturales. Élodie Armata s’intéresse aux étapes de transformation du réel au signe pictural, à la peinture. Lors de marches, elle prélève en dessin des moments, des scènes qu’elle va simplifier, « essentialiser » dans ce qu’elle conçoit comme un langage de signes. Elle s’imprègne alors de ces instants et en prélève l’essence. Après un brouillon numérique, la matière entre dans son travail par la peinture acrylique, la bombe et le bâton d’huile. Entre disparition et conservation de l’expérience réelle de départ, l’image est hybride entre pixel du brouillon numérique et pigment du medium peinture. Le langage qu’elle crée entretient un équilibre entre le lisible et l’illisible, entre abstraction et figuration, pour retranscrire des évènements quotidiens qui nous sont d’ordinaire invisibles. Alethia Lecoq-Diaz utilise la marche comme point central. En arpentant la ville, ses marges, ses failles, elle chasse des images et des matières naturelles ou artificielles qui vont nourrir sa production plastique. Elle traite alors de thèmes tels que l’habitat, la survie, la débrouille pour en révéler leur poésie.

« Recréer de nouveaux paysages par une pratique multiforme comme la sculpture, la photographie, l’écriture, l’installation. Façonnés d’un va-et-vient entre la France et le Mexique, ces nouveaux paysages mélangent leurs architectures, mais aussi leurs rouages, leurs fonctionnements explicites ou cachés, tant économiques qu’humains. » Alethia Lecoq-Diaz



2022-01-20T14:00:00+01:00

2023-02-18T18:30:00+01:00

Les Ateliers Vortex