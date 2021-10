Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Les Ateliers Vidasana Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Lalinde

Les Ateliers Vidasana Lalinde, 25 octobre 2021, Lalinde. Les Ateliers Vidasana 2021-10-25 10:00:00 – 2021-10-25 13:00:00 Centre Vidasana 6 Place de la IVe République

Lalinde Dordogne Lalinde Dordogne EUR 20 20 Venez participer à l'atelier sur le thème des plantes médicinales de l'hiver. Etude approfondie de 5 plantes : Thym, Sureau, Reines des prés, Echinacée et Romarin. +33 6 12 49 55 72 pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lalinde Autres Lieu Lalinde Adresse Centre Vidasana 6 Place de la IVe République Ville Lalinde lieuville 44.83615#0.73847