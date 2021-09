Martillac Martillac Gironde, Martillac Les ateliers vendanges en Graves et Sauternes Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Les ateliers vendanges en Graves et Sauternes Martillac, 18 septembre 2021, Martillac. Les ateliers vendanges en Graves et Sauternes 2021-09-18 – 2021-09-18

Martillac Gironde 39 EUR Moment le plus exaltant de l’année dans un vignoble, les châteaux en Graves et Sauternes vous ouvrent leurs portes pour participer à l’effervescence des vendanges le temps d’une matinée entre le 28 août et le 16 octobre 2021 Le 18 et le 25 septembre au château La Rose Sarron à St-Pierre de Mons

Le 2 octobre au château Sigalas Rabaud à Bommes

Le 9 octobre au château Quincarnon à Fargues Au programme :

– 9h30 : Accueil autour d’un café avec présentation de la propriété et des techniques de vendanges par minimum 1 encadrant vigneron.

– 10h : Accompagnement par un professionnel dans une parcelle de vigne pour 1h à 1h30 de vendanges.

– 11h30 : Visite de la propriété & dégustation.

Catégories d'évènement: Gironde, Martillac