Les Ateliers Vacances d’été à Glanum Saint-Rémy-de-Provence, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Rémy-de-Provence.

Les Ateliers Vacances d’été à Glanum 2021-07-11 10:00:00 – 2021-07-11 12:30:00 Site Archéologique de Glanum D5

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Chaque semaine, deux ateliers différents, afin de découvrir et comprendre le monde antique. Un étonnant voyage en famille !

Au programme de juillet :

• Le dimanche 11 juillet : 100 ans en affiche dès 7 ans : À l’occasion des 100 ans de la découverte du site de Glanum, crée ton affiche façon Poster et participe au concours pour élire la plus belle.

• Le jeudi 15 juillet : Glanum en cyanotype dès ¬5-6 ans : Fabrique ta propre photographie sans appareil à partir d’un ancien procédé utilisant l’eau, le soleil et un peu de magie photographique…

• Le dimanche 18 juillet : Construis ta maison gauloise dès 8 ans : Crée ta propre maquette de maison gauloise en briquettes d’argile crue que tu modèleras. Résultat garanti !

• Le mardi 20 juillet : La Une de Glanum en 1921 dès 8 ans : Réalise ta propre «Une de journal» illustrée comme si tu étais journaliste en 1921 pour raconter la découverte du site et de ses vestiges !

• Le dimanche 25 juillet : Maquette «Antique», maquette «en kit» dès 7 ans : Deviens un architecte en herbe et crée une maquette du mausolée de Glanum.

• Le mardi 27 juillet : Mosaïque dès 5-6 ans : À la manière des mosaïstes romains, petits et grands, réalisez votre mosaïque en tesselles de grès et repartez avec votre création.



A suivre prochainement, le programme d’août…

Réservation indispensable au 04.32.60.64.03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr (accompagnant obligatoire ; essayer de privilégier un seul accompagnant par famille)

Horaires : de 10h à 12h30 (merci d’arriver peu avant)

TARIF : Enfants : 6 €

Adulte accompagnant : 6,50€

(11 € si vous souhaitez vous aussi participer activement à l’atelier).

Ca y est, le temps de se faire plaisir et de repartir à la découverte du patrimoine est revenu !

Cet été, le site archéologique de Glanum vous accueille pour des matinées ludiques avec vos enfants.

resa.glanum@monuments-nationaux.fr http://www.site-glanum.fr/

