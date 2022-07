Les ateliers Tout doux Toi-Même Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Les ateliers Tout doux Toi-Même Dinan, 11 juillet 2022, Dinan. Les ateliers Tout doux Toi-Même

11 Rue de la Mittrie Ma Kibell Dinan Côtes d’Armor Ma Kibell 11 Rue de la Mittrie

2022-07-11 – 2022-08-31

Ma Kibell 11 Rue de la Mittrie

Dinan

Côtes d’Armor Dinan Ateliers créatifs : perles, DIY, origami, cartonnage, idées déco…

Organisé par Tout doux bijou

Chez Ma Kibell, près des Halles, atelier à l’étage

Programme des séances sur facebook et instagram

Inscriptions par téléphone ou mail. toutdouxbijou22@gmail.com +33 6 09 37 37 28 https://www.facebook.com/toutdouxbijoudinan Ateliers créatifs : perles, DIY, origami, cartonnage, idées déco…

Organisé par Tout doux bijou

Chez Ma Kibell, près des Halles, atelier à l’étage

Programme des séances sur facebook et instagram

Inscriptions par téléphone ou mail. Ma Kibell 11 Rue de la Mittrie Dinan

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes d'Armor Ma Kibell 11 Rue de la Mittrie Ville Dinan lieuville Ma Kibell 11 Rue de la Mittrie Dinan Departement Côtes d'Armor

Dinan Dinan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Les ateliers Tout doux Toi-Même Dinan 2022-07-11 was last modified: by Les ateliers Tout doux Toi-Même Dinan Dinan 11 juillet 2022 11 Rue de la Mittrie Ma Kibell Dinan Côtes d'Armor

Dinan Côtes d'Armor