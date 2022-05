Les Ateliers Toqués Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Les Ateliers Toqués Dole, 8 juin 2022, Dole. Les Ateliers Toqués Les Ateliers Toqués 29 Rue des Commards Dole

2022-06-08 – 2022-06-08 Les Ateliers Toqués 29 Rue des Commards

Dole Jura Venez apprendre la pâtisserie en vous amusant. Ateliers enfants de 6 à 11 ans, pour une aventure sucrée, ou lors d’un atelier duo parent – enfant (à partir de 4 ans ) pour s’amuser en famille. Vous repartez avec votre création gourmande.

Ateliers pâtisserie ados ; Sur réservation.

Donuts décorés lesatelierstoques@orange.fr Venez apprendre la pâtisserie en vous amusant. Ateliers enfants de 6 à 11 ans, pour une aventure sucrée, ou lors d’un atelier duo parent – enfant (à partir de 4 ans ) pour s’amuser en famille. Vous repartez avec votre création gourmande.

Ateliers pâtisserie ados ; Sur réservation.

Donuts décorés Les Ateliers Toqués 29 Rue des Commards Dole

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Les Ateliers Toqués 29 Rue des Commards Ville Dole lieuville Les Ateliers Toqués 29 Rue des Commards Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Les Ateliers Toqués Dole 2022-06-08 was last modified: by Les Ateliers Toqués Dole Dole 8 juin 2022 Dole Jura

Dole Jura