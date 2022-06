Les ateliers théâtre de l’école de musique de Figeac Figeac, 18 juin 2022, Figeac.

18 juin:

16h30 le bon roi richard (enfants) et vous avez dit molières (pré ado)

20h une petite orestie (ado) et Alter ego (adulte)

19 juin

17h ne petite orestie (ado) et Alter ego (adulte)

Les élèves de ateliers théâtre jouent pour vous !

theatre.eimfigeac@gmail.com +33 6 75 93 15 11

