LES ATELIERS TERRE À DÉLIRE Saint-Martin-de-Connée Saint-Martin-de-Connée Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Martin-de-Connée

LES ATELIERS TERRE À DÉLIRE Saint-Martin-de-Connée, 20 avril 2022, Saint-Martin-de-Connée. LES ATELIERS TERRE À DÉLIRE Commune de Vimartin-sur-Orthe Atelier de la Chapelle du Chêne Saint-Martin-de-Connée

2022-04-20 – 2022-04-20 Commune de Vimartin-sur-Orthe Atelier de la Chapelle du Chêne

Saint-Martin-de-Connée Mayenne Saint-Martin-de-Connée EUR 22 Création de photophores coniques ajourés pour voir danser la lumière. Initiation multi-génération, matériaux et cuisson comprise dans le tarif ( 22 €). A partir de 6 ans, sur réservation. Des ateliers sur-mesure sont organisés pour les groupes de 4 à 8 personnes le mercredi ou samedi sur réservation. Atelier « photophore » proposé par Anne Corre, céramiste-sculpteur accordceramique@gmail.com +33 6 31 48 23 58 https://www.annecorre.com/ Création de photophores coniques ajourés pour voir danser la lumière. Initiation multi-génération, matériaux et cuisson comprise dans le tarif ( 22 €). A partir de 6 ans, sur réservation. Des ateliers sur-mesure sont organisés pour les groupes de 4 à 8 personnes le mercredi ou samedi sur réservation. Commune de Vimartin-sur-Orthe Atelier de la Chapelle du Chêne Saint-Martin-de-Connée

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Martin-de-Connée Autres Lieu Saint-Martin-de-Connée Adresse Commune de Vimartin-sur-Orthe Atelier de la Chapelle du Chêne Ville Saint-Martin-de-Connée lieuville Commune de Vimartin-sur-Orthe Atelier de la Chapelle du Chêne Saint-Martin-de-Connée Departement Mayenne

Saint-Martin-de-Connée Saint-Martin-de-Connée Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-connee/

LES ATELIERS TERRE À DÉLIRE Saint-Martin-de-Connée 2022-04-20 was last modified: by LES ATELIERS TERRE À DÉLIRE Saint-Martin-de-Connée Saint-Martin-de-Connée 20 avril 2022 mayenne Saint-Martin-de-Connée

Saint-Martin-de-Connée Mayenne