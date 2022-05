Les Ateliers SPIRE CREATION fêtent leurs 20 ans! Fête Portes Ouvertes en plein air. Saint-Émiland, 5 juin 2022, Saint-Émiland.

Les Ateliers SPIRE CREATION fêtent leurs 20 ans! Fête Portes Ouvertes en plein air. SPIRE CREATION 29 le Pont d Argent Saint-Émiland

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-06 18:30:00 SPIRE CREATION 29 le Pont d Argent

Saint-Émiland Saône-et-Loire Saint-Émiland

Dans un écrin de verdure, les Ateliers SPIRE CREATION fêtent leurs 20 ans, dimanche 5 et lundi 6 juin de 14h30 à 18h30 : Expo, contes, jeux festifs, ateliers dessin peinture, loto, buvette et goûters. Participation après midi festive 5 € les 10 cases. Réservation obligatoire pour les contes et ateliers 06 13 82 75 26.

Détails programmation dépliants Office de tourisme. Pour rappel, les Ateliers SPIRE CREATION permettent de développer la créativité et le lien social entre les générations. Pour tout public -enfants dès 5 ans, jeunes et adultes – débutant ou confirmé.

ateliers.spirecreation71@gmail.com

Dans un écrin de verdure, les Ateliers SPIRE CREATION fêtent leurs 20 ans, dimanche 5 et lundi 6 juin de 14h30 à 18h30 : Expo, contes, jeux festifs, ateliers dessin peinture, loto, buvette et goûters. Participation après midi festive 5 € les 10 cases. Réservation obligatoire pour les contes et ateliers 06 13 82 75 26.

Détails programmation dépliants Office de tourisme. Pour rappel, les Ateliers SPIRE CREATION permettent de développer la créativité et le lien social entre les générations. Pour tout public -enfants dès 5 ans, jeunes et adultes – débutant ou confirmé.

SPIRE CREATION 29 le Pont d Argent Saint-Émiland

dernière mise à jour : 2022-05-05 par