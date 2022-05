Les ateliers SNCF : une histoire arlésienne Salle Henri-Comte,Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Les ateliers SNCF : une histoire arlésienne

du mercredi 18 mai au samedi 28 mai à Salle Henri-Comte, Arles

du mercredi 18 mai au samedi 28 mai à Salle Henri-Comte, Arles

_Un autre regard…_, club photo arlésien, propose une série de clichés illustrant l’évolution du site des ateliers SNCF, depuis la friche des années 2000 jusqu’à l’occupation actuelle (tour Luma, parc des Ateliers). L’exposition est complétée par des clichés contextuels illustrant l’activité du site industriel.

Entrée libre

Salle Henri-Comte,Arles Rue de l'Hôtel de Ville 13200 Arles

2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00

