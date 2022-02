Les ateliers seniors Form’équilibre Cadillac-en-Fronsadais Cadillac-en-Fronsadais Catégories d’évènement: Cadillac-en-Fronsadais

Gironde

Les ateliers seniors Form’équilibre Cadillac-en-Fronsadais, 15 février 2022, Cadillac-en-Fronsadais. Les ateliers seniors Form’équilibre Sall des fêtes 35 Rue de Mayes Cadillac-en-Fronsadais

2022-02-15 14:30:00 – 2022-02-15 16:00:00 Sall des fêtes 35 Rue de Mayes

Cadillac-en-Fronsadais Gironde La commune de CADILLAC EN FRONSADAIS organise, en lien avec l’ASEPT, un atelier Form’équilibre.

Restons debout:

Des conseils et des techniques pour vous aider à garder votre équilibre en toute circonstance et créer autour de vous un environnement sécurisé.

Un cycle de 12 ateliers, ouvert à tous à partir de 55 ans, quel que soit votre régime de retraite:

-1 fois par semaine,

-par petits groupes d’environ 12 personnes

Sall des fêtes 35 Rue de Mayes Cadillac-en-Fronsadais

