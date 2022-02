Les ateliers seniors Form’ bien-être Cadillac-en-Fronsadais, 1 mars 2022, Cadillac-en-Fronsadais.

Les ateliers seniors Form’ bien-être Sall des fêtes (derriere la mairie) 6 le bourg Cadillac-en-Fronsadais

2022-03-01 14:00:00 – 2022-03-01 15:30:00 Sall des fêtes (derriere la mairie) 6 le bourg

Cadillac-en-Fronsadais Gironde Cadillac-en-Fronsadais

EUR Améliorez votre qualité de vie

Des conseils et techniques pour redécouvrir le plaisir de sentir son corps, générer un mieux-être et devenir acteur de son bien-être physique et psychologique.

Des exercices pratiques et des temps d’information sur le bien-être :

-La respiration : acquérir une bonne technique pour favoriser détente et énergie.

-La posture : optimiser la manière de positionner son corps pour le soulager dans les actes de la vie quotidienne.

-La souplesse : découvrir des exercices d’étirement pour conserver et améliorer sa liberté de mouvement.

-La gestion du stress : repérer les signes et les symptômes du stress et s’approprier des techniques de relaxation pour mieux le gérer.

-Le sommeil : connaître les bases essentielles du sommeil pour en améliorer sa qualité.

+33 5 57 99 79 39

Sall des fêtes (derriere la mairie) 6 le bourg Cadillac-en-Fronsadais

