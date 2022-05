LES ATELIERS RECREATIFS DE L’ECOLE-MUSEE Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

2 rue de l’Ancien Rivage Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Pendant les vacances scolaires, les ateliers récréatifs invitent les enfants et les adolescents à exprimer leur talent artistique après la découverte ludique d’une exposition. Pour les enfants à partir de 6 ans. Les mercredis pendant les vacances scolaires du 13 juillet au 17 août, à 10h00.

Durée : 2h00 ecolemusee@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 87 00 30 http://ecolemusee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

