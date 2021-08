Saint-Saturnin-du-Bois Villa gallo-romaine Charente-Maritime, Saint-Saturnin-du-Bois Les ateliers “p’tits fouilleurs” de retour sur la villa gallo-romaine ! Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### L’atelier les “ptits fouilleurs” propose aux enfants de se mettre dans la peau des archéologues sur un petit chantier artificiel. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le site archéologique à Saint Saturnin du Bois propose un atelier d’environ 1h30 durant lequel les enfants utiliseront les outils et techniques d’un archéologue pour fouiller un petit chantier artificiel !

Entrée : Gratuite. Durée : 1h30. Masque obligatoire

Villa gallo-romaine 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

