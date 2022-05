Les ateliers préhistoriques à la maison néolithique de Renac Renac Renac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Renac

Les ateliers préhistoriques à la maison néolithique de Renac Renac, 26 juillet 2022, Renac. Les ateliers préhistoriques à la maison néolithique de Renac Maison Néolithique 4 Rue du Colonel du Halgouët Renac

2022-07-26 – 2022-07-26 Maison Néolithique 4 Rue du Colonel du Halgouët

Renac Ille-et-Vilaine Renac Vous avez toujours voulu essayer de faire comme nos ancêtres de la Préhistoire? Alors rendez-vous à la maison néolithique de Renac ! Dates :

– Poterie : mardi 26 juillet (à partir de 5 ans)

– Statuette : mardi 16 août (à partir de 7 ans) Participation d’un adulte obligatoire.

Sur réservation. 2 participants minimum pour le démarrage de l’animation. Vous avez toujours voulu essayer de faire comme nos ancêtres de la Préhistoire? Alors rendez-vous à la maison néolithique de Renac ! Dates :

– Poterie : mardi 26 juillet (à partir de 5 ans)

– Statuette : mardi 16 août (à partir de 7 ans) Participation d’un adulte obligatoire.

Sur réservation. 2 participants minimum pour le démarrage de l’animation. Maison Néolithique 4 Rue du Colonel du Halgouët Renac

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Renac Autres Lieu Renac Adresse Maison Néolithique 4 Rue du Colonel du Halgouët Ville Renac lieuville Maison Néolithique 4 Rue du Colonel du Halgouët Renac Departement Ille-et-Vilaine

Renac Renac Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/renac/

Les ateliers préhistoriques à la maison néolithique de Renac Renac 2022-07-26 was last modified: by Les ateliers préhistoriques à la maison néolithique de Renac Renac Renac 26 juillet 2022 ille-et-vilaine Renac

Renac Ille-et-Vilaine