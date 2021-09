Les ateliers ponctuels avec Majid Berhila Montataire, 3 novembre 2021, Montataire.

Les ateliers ponctuels avec Majid Berhila 2021-11-03 14:00:00 – 2021-11-03 18:00:00

Montataire Oise

Vous aimez faire rire vos amis ou votre famille ? Vous chantez, dansez, slamez ? Cet atelier est pour vous ! En une après-midi il s’agira de faire un spectacle mêlant humour et poésie. Pendant toute la durée du stage, vous allez apprendre à écrire, jouer et interpréter vos textes. Avant de monter sur scène et le présenter à un public.

Vous allez aussi découvrir la pratique du stand-up, les différentes manières d’être drôle et aussi pleins d’exercices ludiques, des improvisations.

Tout ça dans le but de libérer votre imagination.

Atelier de 14h à 18h, pour 10 participants. Restitution et scène ouverte le samedi 6 novembre de 20h30 à 22h30.

Dès 15 ans. Gratuit sur inscription.

lepalace@mairie-montataire.fr +33 3 44 24 69 97

majid berhila

