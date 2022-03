Les Ateliers Pêche Nature Itinérants Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Les Ateliers Pêche Nature Itinérants Soustons, 4 mai 2022, Soustons. Les Ateliers Pêche Nature Itinérants Soustons

2022-05-04 – 2022-05-04

Soustons Landes Soustons EUR 50 Les Ateliers Pêche Nature Itinérants, c’est 4 séances pour 50€, kit de pêche compris et carte de pêche offerte.

Ateliers réservés aux jeunes de 8 à 17 ans. Limité à 10 participants

04/05 – Pêche au coup à la Passerelle

11/05 – Pêche au feeder / carpe à la Pointe des Vergnes

18/05 – Pêche aux leurres à la Pointe des Vergnes

25/05 – Pêche libre sur l’étang

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.peche-landes.com, onglet Agenda. Les Ateliers Pêche Nature Itinérants, c’est 4 séances pour 50€, kit de pêche compris et carte de pêche offerte.

Ateliers réservés aux jeunes de 8 à 17 ans. Limité à 10 participants

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.peche-landes.com, onglet Agenda. +33 6 85 71 01 18 Les Ateliers Pêche Nature Itinérants, c’est 4 séances pour 50€, kit de pêche compris et carte de pêche offerte.

Ateliers réservés aux jeunes de 8 à 17 ans. Limité à 10 participants

04/05 – Pêche au coup à la Passerelle

11/05 – Pêche au feeder / carpe à la Pointe des Vergnes

18/05 – Pêche aux leurres à la Pointe des Vergnes

25/05 – Pêche libre sur l’étang

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.peche-landes.com, onglet Agenda. Atelier Pêche Nature

Soustons

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Ville Soustons lieuville Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Les Ateliers Pêche Nature Itinérants Soustons 2022-05-04 was last modified: by Les Ateliers Pêche Nature Itinérants Soustons Soustons 4 mai 2022 Landes Soustons

Soustons Landes