LES ATELIERS PATRIMOINE PARCOURS ITINÉRANCE Babeau-Bouldoux, mercredi 20 mars 2024.

LES ATELIERS PATRIMOINE PARCOURS ITINÉRANCE Babeau-Bouldoux Hérault

Liés aux expositions thématiques, les ateliers patrimoine sont créés et animés par Carine Fourment-Hullo, la plasticienne du Centre d’Arts et du Patrimoine. Ils permettent une sensibilisation à la création artistique avec l’utilisation de diverses techniques en résonance au patrimoine local.

Pour approfondir vos connaissances sur le patrimoine local ou l’art contemporain, la communauté de communes Sud-Hérault propose des ateliers d’arts plastiques.

Menés par des artistes plasticiens professionnels, ils vous permettent un à deux mercredis par mois de vous exercer à différentes techniques ou thématiques.

En fonction de vos envies et de vos disponibilités, deux ateliers sont proposés sur la journée, de 10h00 à 12h00 et/ou de 14h00

à 16h00.

LES ATELIERS PATRIMOINE

Liés aux expositions thématiques, les ateliers patrimoine sont créés et animés par Carine Fourment-Hullo, la plasticienne du

Centre d’Arts et du Patrimoine. Ils permettent une sensibilisation à la création artistique avec l’utilisation de diverses techniques en résonance au patrimoine local. 160 160 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie

L’événement LES ATELIERS PATRIMOINE PARCOURS ITINÉRANCE Babeau-Bouldoux a été mis à jour le 2024-02-29 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN