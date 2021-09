Rouen Le 108 Rouen, Seine-Maritime Les ateliers participatifs Grand Public – « Mobilités : ça bouge ! » Le 108 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Contribuez à l’élaboration du futur « Plan de mobilité » de la métropole Rouen Normandie en participant à un ou plusieurs ateliers participatifs ouverts au grand public. A cette occasion, vous pourrez travailler en groupe avec d’autres citoyens et citoyennes pour partager vos expériences de mobilité et contribuer à construire la stratégie « mobilité » de demain. Diverses questions vous seront proposées (Comment faire évoluer nos habitudes de déplacement ? Comment partager l’espace public entre piétons, cyclistes, voitures… ?, Comment faciliter le déplacement des séniors ? Comment se déplacer hors de la Métropole ? Comment rendre les transports collectifs plus attractifs ? …) Ce travail s’appuiera sur un kit de participation qui sera ensuite mise à disposition pour prolonger les débats. Pour vous inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous • Atelier du 18/09 – de 14h à 16h – [**S’INSCRIRE**](https://www.weezevent.com/ateliers-de-co-construction-2) • Atelier du 19/09 – de 10h à 12h – [**S’INSCRIRE**](https://www.weezevent.com/-4488) • Atelier du 19/09 – de 14h à 16h – [**S’INSCRIRE**](https://www.weezevent.com/-4487)

Contribuez à l'élaboration du futur « Plan de mobilité » de la métropole Rouen Normandie en participant à un ou plusieurs ateliers participatifs ouverts au grand public. Le 108 108, allée François Miterrand, Rouen

