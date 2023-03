Les ateliers partagés Les Z’Uns Possible et La Pointerie, 15 juillet 2023, Chamesson .

Les ateliers partagés

2023-07-15 10:30:00 – 2023-07-16 18:30:00

Chamesson

Côte-dOr

Les Ateliers Partagés, une association Dijonnaise dont le but est de soutenir la création artistique. Ils seront présents le samedi et le dimanche et partagés entre le site des Z’uns possible/Cabinet de curiosités et celui de la Pointerie, ancien site industriel du village. Les visiteurs pourront se rendre ainsi d’un lieu à l’autre et découvrir le village par la même occasion. Peinture, gravure, calligraphie, sculpture bois, créations textiles et broderies, créations carton, recyclage artistique, émaux métaux …

leszunspossible@gmail.com +33 3 90 93 21 61

